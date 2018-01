LUZERN (dpa) - Ausgerechnet in eine Wegkapelle ist ein Schweizer Autofahrer gerast und dabei wie durch ein Wunder unverletzt geblieben.

Das Fahrzeug erlitt am Samstag einen Totalschaden. Der Andachtsstätte in Entlebuch nahe Luzern fehlte danach eine Seitenwand, wie die Kantonspolizei in Luzern mitteilte. Der Lenker sei in den Morgenstunden während der Fahrt eingeschlafen, auf die Gegenfahrbahn geraten und schließlich in die Kapelle gekracht. Nähere Angaben zu Unfall und Fahrer wollte die Polizei nicht machen..