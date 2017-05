Auto fliegt bei Unfall 30 Meter durch die Luft

Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.17

ST. GALLEN (dpa) - Bei einem spektakulären Autounfall in der Schweiz ist ein Fahrzeug 30 Meter durch die Luft geschleudert worden.

Es hat sich überschlagen und ist in einem Tunnel auf sein Dach gekracht. Der Autofahrer wurde verletzt, wie die Polizei in St. Gallen mitteilte. Nähere Angaben zu seinem Zustand machte sie nicht. Die Zufahrt zum Stephanshorntunnel in St. Gallen war am Montagabend wegen Reinigungsarbeiten mit einer Leitplanke abgesperrt. Der Verkehr sollte auf die andere Fahrbahn gelenkt werden. Aus zunächst unbekannten Gründen fuhr der Fahrer aber in die Leitplanke hinein. Der Sachschaden lag laut Polizei bei mehr als 15.000 Euro.