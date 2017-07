Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.17

BANGKOK: In einem Café auf dem Flughafen Suvarnabhumi hat sich ein Australier in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr mit zwei Messern in die Kehle geschnitten.

Der offenbar mental erkrankte Ausländer betrat das Tate Café im dritten Obergeschoss, sprach mit niemandem und ging zu einem Bereich, in dem Bestecke aufgereiht lagen. Er nahm sich zwei 15 Zentimeter lange Messer und schnitt sich vor den Augen der Beschäftigten und weiterer Menschen in die Kehle. Beim Eintreffen der Polizei blutete der 34-Jährige stark. Anfangs ließ er keinen an sich heran. Schlussendlich konnten Beamte ihn vor einer großen Zahl von Schaulustigen überwältigen und ihm die Messer entreißen. Der Australier wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.