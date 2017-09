Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.17

BANGKOK: Der Zoll hat auf dem Flughafen Suvarnabhumi einen Australier mit 26 brandneuen iPhones 8 festgenommen.

Der 38-Jährige kam aus Australien und wollte nach Singapur weiterfliegen. Als er auf dem Bangkoker Airport die Lounge verließ und bei „nichts zu verzollen“ in Richtung seines Gates ging, stoppte ihn der Zoll. Die Handys hatte er in Australien erworben und wollte sie in Singapur seinen Freunden verkaufen. Er sagte aus, er habe nicht gewusst, dass er die iPhones beim Zoll hätte deklarieren müssen. Die neue 8er-Serie wird in Thailand von Apple noch nicht verkauft. Die 28 iPhones 8 haben einen Wert von rund einer Million Baht.