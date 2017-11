Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.17

BANGKOK: In einem Condominium an der Ekachai Soi 88 hat sich ein Australier mit einer Waffe hingerichtet.

Der 82 Jahre alte Ausländer wurde in seinem Apartment im sechsten Geschoss auf dem Bett tot aufgefunden. Neben ihm lag eine Waffe mit dem Kaliber .38. Es fehlte eine Kugel. Die Polizei fand auf dem Tisch eine Notiz. Darauf stand: „Ich will niemandem zur Last fallen.” Die 54-jährige Frau des Australiers berichtete, ihr Mann, ein ehemaliger Polizeibeamter, sei vor 20 Jahren nach Thailand gekommen. Jetzt sei seine Gesundheit stark angegriffen gewesen, er habe mehrere Krankheiten gehabt, so Diabetes. Er habe schlecht sehen können und hätte kaum gehen können. Die Ermittler haben eine Obduktion der Leiche beantragt.