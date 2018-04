Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.18

WIESBADEN (dpa) - Deutschlands Export hat im Februar an Tempo verloren.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Ausfuhren um 2,4 Prozent auf 104,7 Milliarden Euro. Im Januar hatte es noch ein Plus von 8,6 Prozent gegeben, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Jahresbeginn sanken die Exporte um 3,2 Prozent. Vor allem der Handel mit Ländern außerhalb der Europäischen Union schwächelte.

Die Einfuhren legten binnen Jahresfrist um 4,7 Prozent auf 86,3 Milliarden Euro zu. Die Exportnation Deutschland profitiert von der Erholung der Weltwirtschaft. Zunehmend Sorgen bereiten allerdings protektionistische Töne aus den USA. US-Präsident Donald Trump zieht gegen den Freihandel zu Felde.

Für Unruhe sorgt vor allem der aktuelle Handelskonflikt zwischen den USA und China. Eine Eskalation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt könnte die globale Konjunktur in Mitleidenschaft ziehen und Folgen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft haben.