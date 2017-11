Von: Björn Jahner | 16.11.17

CHIANG MAI: Das Ausschreibungsverfahren zum geplanten Straßenbahnprojekt in Chiang Mai, soll gemäß der Regierung im kommenden Jahr eröffnet werden.

Das staatlich-privat getragene Infrastrukturprojekt befindet sich derzeit noch in der Planungsphase, in den nächsten vier bis sechs Monaten soll jedoch bereits ein Umweltverträglichkeitsgutachten durchgeführt werden. Während der Staat die Kosten für die Haupt­infrastruktur der Stadtbahn trägt, soll die Privatwirtschaft für den operativen Teil, zum Beispiel für Serviceeinrichtungen in und um die Bahnhöfe aufkommen sowie sich an den Kosten für den Bau eines Wartungszentrums beteiligen. Die Gesamtkosten werden auf 100 Milliarden Baht veranschlagt.