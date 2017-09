Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.17

Foto: The Nation

RAYONG: Die Polizei fahndet nach einem ausländischen Paar, das am Sonntagnachmittag auf einer Fußgängerbrücke im Bezirk Wang Chan Sex gehabt haben soll.

Auf Facebook waren Fotos von den Ausländern erschienen, wie sie aufeinander lagen. Ein Thai hatte gepostet, das Paar habe sich zuvor an einer Bushaltestelle geküsst und sei dann zur Fußgängerbrücke gegangen. Weil es regnete, hätten die Ausländer wohl gedacht, niemand würde die Brücke an der Schule Ban Pleng Ta Lam benutzen. Laut Oberstleutnant Prasong Pumhuayrod, stellvertretender Leiter der Polizeistation Wang Chan, sollen sich die Ausländer wegen unsittlichen Verhaltens in der Öffentlichkeit verantworten.