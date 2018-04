PATTAYA: Am Wasserreservoir Maprachan wurde am Dienstagmorgen ein Ausländer tot aufgefunden.

Der 61 Jahre alte Mann war bekleidet in einem Radsport-Outfit, neben ihm lagen sein Fahrrad und seine Schuhen. In seinem Portemonnaie fand die Polizei Geld, er konnte anhand seines Führerscheins identifiziert werden. Die Polizei teilte nicht die Nationalität des Mannes mit. Die Ermittler glauben, dass der Ausländer in Ohnmacht und die Böschung zum See hinunter fiel. Der Körper hatte keine sichtbaren Wunden. Die Polizei hat eine Obduktion veranlasst und die Leiche zum Police Hospital in Bangkok transportiert.