PATTAYA: Ein Ausländer befindet sich in Polizeigewahrsam, nachdem er eine 65 Jahre alte Thai angegriffen hatte und vergewaltigen wollte.

Der Mann – es soll sich um einen Russen handeln – betrat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr das Haus der Frau an der Chaiyapruek Road. Er zog seine Hose aus, packte die Frau am Hals und versuchte, sie zu vergewaltigen, berichtet „Siamchon News“. Nachbarn hörten die Frau schreien und konnten sie befreien. Doch der Ausländer lief weiter hinter der Thai her, bis er von den Nachbarn festgehalten wurde. Er soll lautstark auf Thai gesprochen haben. Auf YouTube veröffentlichte Handyaufnahmen zeigen den aggressiven Mann mit einem Stock in der Hand, wie er einen Thai mit Sturzhelm bedrängte. Polizisten nahmen den Ausländer fest und brachten ihn zur Polizeiwache Nongprue. Die Frau sagte der Polizei: „Wenn ich nicht um Hilfe gerufen hätte, wäre ich gestorben“.