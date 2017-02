PHUKET: Der Valentinstag begann in Phuket mit einem Selbstmordversuch eines Ausländers, der vermutlich probierte, sich auf einer Fußgängerbrücke in Thalang zu erhängen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf einer sechs Meter hohen Brücke nahe der Abzweigung zum Makro-Supermarkt in Thalang auf der Thepkrasattri Road. Beamte der Polizeistation Thalang wurden zufällig Zeugen des Vorfalls, da sie wegen einer Rotlichtphase vor der Brücke mit ihren Fahrzeugen stoppen mussten. Sie berichteten, dass der Mann auf die Überführung stieg und sich ein Drahtseil um den Hals band. Durch Zurufen probierten sie ihn vom Suizidversuch abzuhalten, doch er sprang von der Brücke, bevor ihn die Beamten erreichen konnten.

Der auf circa 40 Jahre geschätzte westliche Ausländer überlebte den Sturz. Rettungskräfte transportierten den Schwerverletzten ins Vachira Phuket Hospital. Seine Stimmbänder wurden durch das Drahtseil verletzt, Knochenbrüche hingegen keine gemeldet.

Unter der Brücke war ein Motorrad der Marke Honda PCX abgestelllt, das, wie sich später herausstellte, von dem Mann gemietet worden war. Unweit des Motorrads befanden sich zudem eine schwarze Tasche, ein weißes T-Shirt, ein Motorradhelm und ein Paar Schuhe. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Ausländer das Motorrad in Rawai gemietet hatte, sich jedoch in einer Unterkunft in Karon aufhielt. Über den Vermieter des Motorrads soll nun die Identität des Mannes in Erfahrung gebracht werden.