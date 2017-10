Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.17

BANGKOK: Ein Ausländer erledigte mitten auf einem Express seine Notdurft, vor den Augen zahlreicher Menschen.

Ein Video des Vorfalls erschien auf Facebook und löste bissige Kommentare aus. Der ausländische Tourist hatte am Sonntag in einem Taxi im Stau gestanden. Offenbar konnte er nicht mehr an sich halten und verließ zum Urinieren das Auto. Ebenfalls im Stau stehende Autofahrer und Insassen trauten ihren Augen nicht. Es ist nicht bekannt, ob die Polizei das Video ausgewertet und den Ausländer bestraft hat.

Um das Video anzuschauen, klicken Sie hier!