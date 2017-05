Foto: The Nation

PHUKET: Ein Facebook-Nutzer hat eine Belohnung von 5.000 Baht auf eine Gruppe Ausländer ausgesetzt, die beschuldigt wird, auf einen zehnjährigen Toilettenjungen eingeschlagen zu haben..

Der Vorfall ereignete sich in einer gebührenpflichtigen Toilette an der Bangla Road. Die Ausländer nutzten die Sanitäranlage, weigerten sich jedoch, die Gebühr in Höhe von 10 Baht zu entrichten. Als ein Streit entfachte schlug einer der vier Ausländer, zwei Frauen und zwei Männer zwischen 30 und 40, den Zehnjährigen zu Boden. Danach ergriff die Gruppe die Flucht.

Eine Überwachungskamera filmte die Auseinandersetzung, Facebook-Nutzer Tohee Seesa stellte die Aufnahmen in dem sozialen Netzwerk online (klicken Sie hier für das Video) und rief die Internetgemeinde auf, ihm zu helfen, den brutalen Schläger ausfindig zu machen. Als Belohnung stellt er 5.000 Baht in Aussicht.

„Bitte helfen Sie mir, diesen Mann zu finden. Wenn Sie ihn sehen, kontaktieren Sie mich bitte unter 081-082.6456 oder 085-888.5572“, so sein Facebook-Aufruf.