Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.18

AYUTTHAYA: Bei der staatlichen Tourismusbehörde ist ein Päckchen mit drei kleinen Gesteinsbrocken aus einem historischen Tempel in der alten Königsstadt Ayutthaya eingetroffen.

Laut Panupong Paengkul von der Tourismusbehörde (TAT) in Ayutthaya soll der Ausländer die schmalen Brocken beim Besuch des Wat Mahatthat mitgenommen haben. Das Päckchen ging bei der Zentralverwaltung der TAT ein. In dem Begleitschreiben heißt es: "Bitte bringen Sie diese drei Stücke zu einem Tempel in Ayutthaya. Die Person, die diese wegnahm, konnte nicht in Frieden leben. Bitte geben Sie sie an den Besitzer zurück. " Panupong sagte weiter, es sei nicht das erste Mal, dass ausländische Touristen im historischen Ayutthaya gestohlene Stücke wieder zurückgaben. Mehrere Europäer und Asiaten hätten Briefe und Päckchen an die TAT geschickt, einige hätten gestohlene Gesteinsbrocken selbst abgeliefert. Sie hätten sich entschuldigt und versprochen, nicht noch einmal von historischen Stätten Steine zu stehlen.