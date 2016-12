Written by: Redaktion DER FARANG | 13/12/2016

PATTAYA: Am Montagmorgen gegen 6 Uhr fiel ein Ausländer durch das Dach des Speisesaals des Kinderzentrums im Tempel Chaimongkol an der South Pattaya Road.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, fand sie den Mann mit dem Gesicht nach unten tot in einer Blutlache vor. Er hatte einen Schädelbruch erlitten. Die Polizei stellte bei dem Ausländer ein iPhone und einen geringen Bargeldbetrag sicher und schätzt den noch nicht identifizierten Mann auf etwa 40 Jahre. Ein 78 Jahre alter Mitarbeiter des Tempels berichtete, er habe Lärm gehört und dachte, es käme von einem Einbrecher, heißt es bei „Pattaya One News“. Umgehend habe er Wachleute alarmiert, die den toten Mann fanden.