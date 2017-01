Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.17

CHIANG MAI: Ein Ausländer ist am Dienstag mit seinem Mountainbike mehrfach auf der Umrandung des Wat Jedyod entlang gefahren und hat in den sozialen Netzwerken für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

Der Radfahrer war von Freunden gefilmt worden, das Video wurde ins Internet gestellt. Als wäre es ein Stunt, raste der Ausländer vom Vorhof des Tempels auf die Umrandung und wieder zurück, und das gleich viermal. Unter dem Motto „Mein Abenteuer in Thailand“ landete das Video schließlich bei YouTube. Die Kritik am Ausländer gipfelte in dem Vorwurf, Besucher des Landes glänzten immer wieder an historischen, kulturellen und buddhistischen Stätten durch Fehlverhalten. Da nützen auch keine Hinweisschilder.