Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.17

BANGKOK: Nach dem vom Übergangsparlament beschlossenen schärferen Waffengesetz können Ausländer keinen Antrag auf einen Waffenschein mehr stellen.

Der Weapon, Firearm, Explosive and Firework Act aus dem Jahr 1947 wurde der neuen Waffentechnologie und der Einstellung der Gesellschaft zum Waffenbesitz angeglichen. Als Waffen gelten jetzt auch Schalldämpfer und elektrische Darts, weiter Bang Fai (selbst gebastelte Raketen) und Talai (Feuerwerkskörper mit Antrieb). Durch Bang Fai und Talai waren in der Vergangenheit Menschen getötet und verletzt worden. Wie die „Nation“ weiter berichtet, können künftig nur noch Thais eine Waffe registrieren lassen. Bisher spielte bei einem Antrag auf Waffenschein die Nationalität keine Rolle, auch in Thailand lebende Ausländer konnten eine Waffe besitzen. Und wer einen falschen Bombenalarm auslöst, kann mit einer Haft bis zu drei Jahren und/oder einem Bußgeld von bis zu 60.000 Baht bestraft werden. Das Gesetz tritt in Kraft, sobald es in der Royal Gazette veröffentlicht worden ist.