Aus für F-1-Nachtrennen?

SINGAPUR: Die Einstellung des Formel-1-Nachtrennens in Singapur wäre nach Ansicht von Tourismusexperten kein merklicher Verlust für den Stadtstaat.

Formel-1-Zar Bernie Eccle­stone hatte im Interview mit dem deutschen Magazin „Auto, Motor und Sport“ gesagt, Singapur habe möglicherweise kein Interesse an einer Verlängerung des Vertrags zur Austragung des Rennens. Laut Tourismusexperten ist das Publikums­interesse an dem Rennen im Sinkflug. Zudem müssten viele Geschäfte durch die tagelangen Straßensperrungen erhebliche Umsatzeinbußen erleiden. Befürworter des Rennens hingegen verweisen auf den PR-Effekt des Rennens über die eigentlichen Renntage hinaus. Weltweit würden Millionen TV-Zuschauer die nächtliche Skyline als glitzernde Kulisse des Rennens bewundern. Die Verhandlungen zwischen Singapur und der Formel 1 dauern an.