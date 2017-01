PATTAYA: Groß war die Spannung unter Shopping-Fans, doch das Warten hat sich gelohnt! Vor wenigen Tagen wurde das Central Center an der Second Road frisch renoviert als CentralMarina wiedereröffnet, dessen rot-weißer Leuchtturm wohl kaum zu übersehen ist. In einer Rekordzeit von nur acht Monaten wurde das zuvor etwas in die Jahre gekommene Einkaufszentrum komplett umgebaut und sogar durch mehrere neue Gebäude sowie ein Parkhaus erweitert. Im maritimen Fischerdorf-Stil, und mit viel Farbe ideenreich designt, versprüht die neue „alte“ Shopping Mall jetzt nicht nur jede Menge gute Laune, sondern passt thematisch perfekt zum Seebad. Mit einem erfrischenden Konzept ist es dem Betreiber Central Pattana durchaus gelungen, ein in dieser Form für Pattaya einzigartiges Einkaufserlebnis zu kreieren.

