Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 13.05.18

Eine Antwort auf den Leserbrief „Fünffacher Schildbürgerstreich“ (FA09/2018):

Skandal! In der Thappraya Road wurde mitten auf dem Gehweg eine Polizeibude aufgestellt. Ein Farang fand das skandalös und schrieb einen Leserbrief an den FARANG und Fotos gab es auch dazu. Naja, was soll ich dazu schreiben? Ich fange mal so an: Wenn am Beach, in der Sauna oder Go-Go-Bar usw. Deutsche aufeinandertreffen, dann passiert meist folgendes: Es wird sich aufgeregt über fast alles, was in Pattaya möglich ist. Ich frage mich: Sind wir Deutschen wirklich solche Meckerfritzen? Da scheint was dran zu sein, wenn man die Leserbriefe im FARANG liest. Selbst ich habe mich anfangs über etliches aufgeregt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir nicht in Deutschland sind, sondern in Asien. Etwas Anpassung kann nicht schaden und wenn wir akzeptieren, dass hier vieles anders ist und auch von den Thais anders gesehen wird, dann könnte das Leben gleich viel einfacher sein. Vor allem wird mehr gelächelt und das haben viele verlernt. Es gibt viel Sonne, so viele Möglichkeiten für alle Altersklassen. Nun aber zu der Aufregung: In Pattaya gibt es weit über 100 Stellen, wo Fußgänger wesentlich schlechter gehen können als bei der Polizeibude. Ich komme jedenfalls sehr gut durch und mal ehrlich, wenn es stürmt und regnet, wie vor kurzem, dann braucht ein Polizist mal Schutz. Ich habe noch einen Rat: Weniger aufregen, denn Ärger schlägt auf den Magen. Freut euch, dass ihr hier leben dürft, in Deutschland gab es einen kalten Winter. Und: Lächelt mal wieder! Das Leben ist so kurz.

Wolfgang Peter

Lesen Sie auch den vorausgegangenen Leserbrief:



Fünffacher Schildbürgerstreich