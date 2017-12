Von: Björn Jahner | 24.12.17

PATTAYA: Der Leiter des regionalen Marine and Coastal Resources Department Thanet Mannoi besuchte kürzlich den Dongtan Beach in Jomtien, um Urlauber über das Rauchverbot an 24 Stränden des Landes aufzuklären, das am 1. Februar kommenden Jahres in Kraft tritt.

Thanet nutzte den Besuch auch, um sicherzustellen, dass sich die 44 Strandbudenbetreiber in dem Bereich auch selbst an das Verbot halten und darüber hinaus keine Zigaretten an ihre Kunden verkaufen. Thanet folgend, sei das Verbot nicht nur aus Umweltschutzgründen sinnvoll, sondern auch um der Gefahr des Passivrauchens entgegenzuwirken. Nach Inkrafttreten droht bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot eine Höchststrafe von 100.000 Baht oder ein Jahr Gefängnis. Den Strandbudenbetreibern folgend, respektiere der Großteil der Besucher das Rauchverbot, empfinde jedoch das Strafmaß als absolut überzogen. Bisher wurden sporadische Raucherbereiche mit Plastikstühlen an der Promenade eingerichtet, feste Zonen sollen rechtzeitig zum 1. Februar 2018 geschaffen werden. Zudem befinden sich Aschenbecher außerhalb der öffentlichen Toiletten.