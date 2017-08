Fotos: The Nation

SARABURI: Die Polizei hat in Saraburi drei Animierdamen eines Pubs festgenommen, die beschuldigt werden, bei einer Facebook-Live-Übertragung für eine Bier-Promotion geworben zu haben, was in Thailand gegen das Alkoholgesetz verstößt.

In dem Video sagt eine der Frauen: „Es gibt eine Bier-Promotion. Kaufen Sie eins und Sie erhalten ein weiteres gratis. Aber Sie müssen vor 21 Uhr kommen.“

Die drei Bier-Mädchen müssen mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die Polizei beschuldigt die drei Frauen, andere zum Trinken in dem Pub aufgefordert zu haben. Zudem kritisierten die Beamten ihre aufreizenden Kostüme. Sie wurden gemäß des geltenden Alkoholgesetzes aus dem Jahr 2008 bestraft, das die öffentliche Einladung anderer zum Konsum von Alkohol verbietet. Ihnen droht eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Baht, Wiederholungstäter werden mit einer Strafe in Höhe von 200.000 Baht belangt.

Kritiker weisen darauf hin, dass die drei Bier-Mädchen lediglich ihren Job ausgeführt haben: Bier verkaufen.