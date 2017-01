Von: Wally Sanders | 29.01.17

RANONG: Die meisten Besucher kennen von Ranong nur den Hafen, in dem die Boote auf die Robinson-Inseln Koh Payam und Koh Chang ablegen. Doch lohnt es sich durchaus ein paar Tage die Region um das Provinzhauptstädtchen zu erkunden. Die gemütliche Provinzhauptstadt Ranong wurde von Chinesen im 17. Jahrhundert gegründet und liegt an der Mündung des Kraburi-Flusses, der Thailand von Myanmar trennt. Im Landesinneren ragen grün die Berge des Tenasserim-Massivs empor. Diese sind es, die Ranong eine 8-monatige Monsunzeit bescheren und sie so zur regenreichsten Provinz Thailands machen. Die Provinz ist zu über 65 Prozent bewaldet und auch gleichzeitig die dünn besiedelste Provinz des Landes. Nachdem die Zinnminen geschlossen wurden leben die Menschen überwiegend vom Tourismus und im Agrarsektor von Kautschuk, Cashewnüssen und Ananas.

