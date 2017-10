Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.17

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Auf Thailand höchstem Berg, dem Doi Inthanon, ist die Temperatur auf zehn Grad gefallen, ein Zeichen, dass der Winter in diesem Jahr früh einsetzt.

Nach Angaben von Rung Hiranwong, Chef des Nationalparks Doi Inthanon in Chiang Mais Bezirk Chom Thong, fiel die Quecksilbersäule am Samstagmorgen gegenüber Freitag von 13 auf zehn Grad. An der Aussichtsplattform Kiew Mae Pan wurden elf Grad gemessen. Für Rung ein Zeichen, dass im Norden des Landes der Winter mit niedrigeren Temperaturen Einzug gehalten hat. Der Doi Inthanon ist mit 2.565 Metern die höchste Erhebung Thailands und ein beliebtes Ausflugsziel von Thais und ausländischen Touristen. Der Berg liegt 50 km südwestlich von Chiang Mai.