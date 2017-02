Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.17

PHITSANULOK: Das Provinzgericht hat drei Polizisten zu Haftstrafen zwischen 8 und 11 Monaten verurteilt, weil sie auf das Fahrzeug von fünf Studenten geschossen hatten.

In der Nacht zum 19. März letzten Jahres hatten die in einem Pick-up fahrenden Polizisten das Auto der Studenten der Universität Rajabhat Pibulsongkhram stoppen wollen. Weil das Fahrzeug nicht anhielt, eröffneten die Beamten das Feuer. Die Studenten hatten einen Überfall vermutet und deshalb das Fahrzeug nicht gestoppt. Das Gericht fand die drei Angeklagten für schuldig, die jungen Männer illegal in Haft genommen zu haben. Die Angeklagten wurden gegen eine Kaution von 500.000 Baht auf freien Fuß gesetzt. Indessen sehen die Studenten die Strafe als zu gering an und wollen in die Berufung gehen.