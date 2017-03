Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 07.03.17

BANGKOK: Audi hat sein SUV-Angebot ausgeweitet: Nach den Modellen Q3, Q5 und Q7 haben die Ingolstädter mit dem Q2 einen kleinen SUV auf den Markt gebracht. Mit diesem Fahrzeug will der deutsche Autobauer vom Geländewagen-Boom in Thailand weiter profitieren.

Der Kompaktwagen ist im Vergleich zu den bisher eher rundlich gestalteten Audi-SUVs ungewöhnlich kantig. Auffälligstes Erkennungsmerkmal des neuen Q2 sind die polygonen Flächen an den Seiten. Audi will den Q2 mit einer Reihe Fahrerassistenzsystemen, mit dem Smartphone Interface und der neuesten Generation an Infotainment- und Soundsystemen auf der kommenden Bangkok International Motor Show im Messezentrum Impact Muang Thong Thani vorstellen. Der Wagen läuft auf der gleichen Fertigungslinie wie der A3, es ist halt ein aufgebockter A3.



Die Audi AG hat das thailändische Unternehmen Meister Technik Co. zum offiziellen Importeur und für den Vertrieb seiner Fahrzeuge im Königreich ernannt. Der deutsche Autobauer setzte im Vorjahr lediglich 124 Fahrzeuge ab. Das Luxussegment wird zu 90 Prozent von Mercedes-Benz und BMW dominiert.



Die 38. Bangkok International Motor Show in den Challenger Hallen 1 bis 3 ist vom 29. März bis zum 9. April von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 100 Baht.