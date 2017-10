Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.17

MARSEILLE/PARIS (dpa) - Nach der Messerattacke von Marseille konzentrieren die Ermittlungen sich auf das Profil des Angreifers, der vom Militär erschossen wurde. Dabei wird klar: Er war erst einen Tag zuvor aus Polizeigewahrsam entlassen worden.

Der Messerangreifer von Marseille ist zwei Tage vor der Attacke von der Polizei festgenommen worden und hat sich dabei als Tunesier ausgewiesen. Er sei am Freitag wegen Ladendiebstahls in Lyon in Gewahrsam genommen worden, sagte der Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins am Montag in Paris. Dabei habe er einen tunesischen Pass vorgelegt, wonach er 29 Jahre alt wäre. Die Ermittlungen seien dann aber eingestellt und der Mann am Samstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die örtliche Präfektur sei «nicht in der Lage gewesen», die Ausweisung des Mannes aus Frankreich anzuordnen, sagte Molins. Laut französischen Medienberichten soll der Mann keine Aufenthaltsberechtigung gehabt haben. Der prominente konservative Abgeordnete Eric Ciotti forderte vom Innenminister eine Erklärung, warum der Mann nicht festgehalten und abgeschoben wurde.

Molins Behörde hatte die Ermittlungen übernommen, nachdem der Mann am Sonntag am Bahnhof Saint-Charles zwei Frauen mit einem Messer umgebracht hatte. Die beiden Opfer waren Cousinen, wie der Staatsanwalt bestätigte. Laut Medienberichten sollen sie Anfang 20 gewesen sein.

Der Angreifer wurde von Soldaten erschossen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Tat für sich. Ob es tatsächlich ein Terroranschlag war, blieb aber zunächst unklar. Molins begründete die Entscheidung, wegen Terrorverdachts zu ermitteln, mit dem Vorgehen des Mannes, der laut Zeugenaussagen auf Arabisch «Gott ist groß» gerufen hatte.

Molins sagte, es werde nun überprüft, ob der in Lyon vorgelegte Pass echt sei. Der Mann war dem Staatsanwalt zufolge in der Vergangenheit unter sieben Identitäten aufgefallen. Den für Terrorismus zuständigen Behörden war er jedoch unbekannt, er habe auch keine Vorstrafe gehabt. Nach der Festnahme am Freitag hatte der Mann angegeben, obdachlos in Lyon zu leben und Drogen zu konsumieren.

Frankreich wird seit gut zweieinhalb Jahren von einer beispiellosen islamistischen Terrorserie erschüttert. 239 Menschen wurden seit Anfang 2015 ermordet, dabei ist die Attacke vom Sonntag nicht mitgerechnet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte in einem Kondolenztelegramm an Präsident Emmanuel Macron «große Betroffenheit». «Erneut wurden unschuldige Menschen zum Opfer einer barbarischen Attacke eines Einzelnen», schrieb Merkel. Sie bleibe fest davon überzeugt, «dass unsere Freiheit und unsere Art des friedlichen und respektvollen Zusammenlebens stärker sind als jeder Hass.»

Die Bürgermeisterin von Paris kündigte an, in der Nacht zum Dienstag aus Solidarität mit den Opfern der Attacken von Marseille und Las Vegas die Beleuchtung des Eiffelturms abzuschalten.