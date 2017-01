Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.17

Eine Zuschrift auf die Leserbriefe „Unverantwortliche Umweltverschmutzung“ und „Begriffserklärung erbeten“ (FA01/2017):

Lieber Bruno Hartmann, ehe wir, also die Menschen dieser Welt, die Möglichkeit hätten, die Folgen von Umweltzerstörung, steigendem Meeresspiegel oder Wassermangel zu spüren… Du hättest dich auch noch über die Verpackungswut in 7-Eleven, Family Mart etc., die Bauwut, z. B. das ausblickzerstörende Hochhaus am Bali Hai, das jetzt zurückgebaut wird, oder die Ausbeutung der jungen Mädchen auslassen können. Aber, schau doch lieber mal nach Europa und ganz speziell nach D’land. Nicht nur, dass mehr junge männliche Islamis­ten als Bundeswehrangehörige in D’land Einlass fanden und auf Kosten des Steuerzahlers dort leben, nein, auch, dass der „Krieg anzetteln“-Paragraph gestrichen wurde… Aber ist doch sche..egal, wer den nächsten Krieg anzettelt. Beteiligt sind bei einer atomaren „Auseinandersetzung“ – siehe Tschernobyl oder Fukushima – auch die Nachbarn. Und, dass der Dritte Weltkrieg mit Atombomben ablaufen wird, sollte jedem klar sein. Russland und die USA besitzen mehr als 90 Prozent aller Atombomben (google mal SIPRI). Hundert Prozent der Atombomben waren 2013/14 ungefähr 16.500 Stück. Das macht mir Angst… und da machst Du dir Sorgen wegen Sprit, der ins Meer läuft. Denk mal darüber nach, oder rede beim „Frühschoppen“ mit Freunden und Bekannten oder Fremden.

Apropos Frühschoppen und reden: Einen lieben Gruß an den „Teilzeiturlauber“ Alfred Steingruber. Eine Musikkapelle eines Frühschoppens würde – je lauter sie spielt, desto stärker – persönliche Kommunikation erschweren. Bleib lieber weg von Pattaya u. U. oder überlege, was Dir lieber ist beim Frühschoppen: reden (miteinander) oder zuhören (der lauten Musik). Abschließend habe ich einen ganz allgemeinen Wunsch an die vielen Nörgler und Meckerköppe: versucht doch bitte mal mehr das viele Positive in und um Pattaya zu sehen. Geht beispielsweise in eine Massage. Die ist hier in Pattaya fast so preiswert, wie die Zuzahlung bei einer nur 20-Minutenbehandlung in Deutschland teuer ist und die in Pattaya dauert eine Stunde. Und wenn Du willst, kannst Du dir Deine Sorgen wegblasen lassen. Genießt doch die verbleibende Zeit des Lebensendes und überlegt Euch mal, warum ihr denn hier seid. Ich versuche das Positive zu sehen, denn dadurch habe ich mehr Spaß.

Uli von Berlin, Jomtien

