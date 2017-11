Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.17

HANNOVER (dpa) - Die drei saubersten Airlines der Welt kommen laut einer Studie der Umweltorganisation Atmosfair aus Europa und China.

Unter den zehn klimafreundlichsten Fluggesellschaften sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit der Tuifly und der Condor auch zwei deutsche Airlines. In der Gesamtwertung haben sie die geringsten CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer. Atmosfair will seinen Klimaindex am Samstag auf dem Weltklimagipfel in Bonn vorstellen. Kriterien für die Beurteilung der Klimafreundlichkeit von Airlines ist unter anderem die Zahl der transportierten Passagiere pro Flug. Die Organisation warnt, dass der Weltluftverkehr aktuell nicht auf Zielkurs für seine selbst gesetzten Klimaziele ist..