Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.16

MANILA (dpa) - Asien muss jährlich 267 Milliarden Euro investieren, um die Ende 2015 in Paris international vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Bis zum Jahr 2050 soll der Kontinent damit etwa erneuerbare Energien und Technologien zur Kohlenstoff-Abscheidung und -speicherung sowie intelligente Stromnetze fördern, teilte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) mit Sitz in der philippinischen Hauptstadt Manila am Dienstag mit.

Die Folgen des Klimawandels, wie etwa Dürren oder Überschwemmungen, gelten als große Bedrohung für die 4 Milliarden Einwohner Asiens. Sollte der jetzige Trend nicht gestoppt werden, könnte dies laut ADB das Wirtschaftswachstum bis 2100 um mehr als zehn Prozent reduzieren.

In Paris hatten sich 195 Länder auf die Klimaziele geeinigt. Sie sehen vor, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.