Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

MANILA (dpa) - Die Verteidigungsminister der südostasiatischen Asean-Staaten haben auf ihrem Treffen in Manila beschlossen, gemeinsame Verhaltensrichtlinien für Schiffe und Flugzeuge im Südchinesischen Meer festzulegen. Eine Arbeitsgruppe soll erarbeiten, wie sich Militärflugzeuge verhalten, wenn sie Flugzeugen anderer Länder begegnen, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung. Für das Verhalten von Schiffen beschlossen die Minister ein Konzeptpapier. Zudem riefen sie dazu auf, einen generellen Verhaltenskodex für das Seegebiet zu schaffen, um die Spannungen in der Region zu verringern.

Der Beschluss steht vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit China, das fast das gesamte Südchinesische Meer beansprucht. Konflikte mit den Ansprüchen der Asean-Staaten Vietnam, Philippinen, Brunei und Malaysia haben in der Vergangenheit mehrfach zu kritischen Begegnungen von Schiffen und Flugzeugen geführt. «Die unterzeichnete gemeinsame Erklärung verkörpert die gemeinsame Haltung der Asean-Staaten zum regionalen Sicherheitsumfeld», sagte die philippinische Verteidigungsministerin Delfin Lorenzana, die als Gastgeberin dem Treffen vorsaß.

Zudem wandten sich die Minister gegen Nordkorea. Die Regierung in Pjöngjang müsse sich «sofort» den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats beugen. Das diplomatisch isolierte Land wird durch sein Atomprogramm in der Region als große Bedrohung wahrgenommen.