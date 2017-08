Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.17

MANILA (dpa) - Zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) kommen an diesem Samstag die Außenminister der zehn Mitgliedsstaaten zusammen. An dem Treffen in der philippinischen Hauptstadt Manila nehmen auch die Chefdiplomaten anderer Staaten teil, darunter US-Außenminister Rex Tillerson und Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Erwartet wird, dass sich beide Außenminister am Wochenende auch zu einem Zweiergespräch treffen.

Zu den wichtigsten Themen gehören der Nordkorea-Konflikt sowie der Streit um mehrere Inseln im Südchinesischen Meer, auf die neben verschiedenen Asean-Staaten auch China Anspruch erhebt.

Für November ist ebenfalls auf den Philippinen ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs aus den Asean-Ländern geplant. Dazu wird auch US-Präsident Donald Trump erwartet.

Die Staatengemeinschaft wurde am 7. August 1967 gegründet. Heute gehören ihr zehn Staaten mit mehr als 600 Millionen Einwohnern an.

Als Gründungsmitglieder gehören zu Asean die Philippinen, Indonesien, Thailand, Malaysia und Singapur. Im Lauf der Jahre wurde die Gruppe um Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha erweitert.