Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

NAKHON RATCHASIMA: Elf Frauen der Fabrik Siam Fukoku werfen dem Arzt eines privaten Hospitals vor, sie bei einem Gesundheitscheck sexuell misshandelt zu haben.

Die Frauen haben inzwischen bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Arzt soll sie am 17. November bei der Untersuchung an die Brüste gefasst haben. Jede Frau musste einzeln in den Untersuchungsraum kommen, und dort soll der Arzt den Reißverschluss der Arbeitskleidung geöffnet und die Brüste befühlt haben. Der Check-up beinhaltete nicht die Untersuchung der Brüste auf Krebs. Gegenüber der „Nation“ sagte der Mediziner am Telefon, er sei unschuldig. Über seinen Rechtsanwalt ließ er am Sonntag verlauten, er sei zu beschäftigt, um sich von der Polizei vernehmen zu lassen. Oberstleutnant Trakarn Saksrikrom von der Polizeistation Sung Noen sagte am Montag, sollte der Arzt zu der zweiten Vernehmung am 3. Dezember nicht erscheinen, bliebe diesem noch sieben Tage Zeit. Dann würde ein Haftbefehl beantragt. Auf das mutmaßliche Vergehen des Arztes stehen eine Haft bis zu zehn Jahren und/oder ein Bußgeld bis zu 20.000 Baht.