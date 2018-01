Von: Björn Jahner | 20.01.18

PATTAYA: Auch, wenn es vergangenen Jahr recht ruhig um Betrügereien bei der Vermietung von Jet-Skis an Touristen geworden ist, berief der Nationale Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) kürzlich alle Jet-Ski-Vermieter Pattayas zu einer Sondersitzung ein.

NCPO-Sprecher Teerasak Jathupong betonte, dass in der Vergangenheit Betrügereien an Touristen dem Image der Stadt immensen Schaden zugefügt haben und verwarnte die Jet-Ski-Zunft, bloß nicht auf die Idee zu kommen, zu ihrem ruchlosen Verhalten zurückzukehren. So sorgten bis ins Jahr 2016 hinein immer wieder Berichte über Betrügereien an ausländischen Urlaubern durch die Jet-Ski-Vermieter der Touristenmetropole für weltweite Negativschlagzeilen: gaben die Mieter das Wassersportgerät zurück, wurde ihnen vorgeworfen, Schäden verursacht zu haben und Schadensansprüche von bis zu 150.000 Baht geltend gemacht. Weigerten sich die Urlauber, den Betrag zu begleichen, wurden sie durch Schläge oder Bedrohungen eingeschüchtert. Zudem wurden die Betrügerbanden durch einflussreiche Beamte gedeckt. Erst seit dem Putsch im Mai 2014, derEinrichtung eines Schnellgerichts für Touristen sowie dem Registrierungs- und Versicherungszwang für Jet-Skis, konnte das Problem eingedämmt werden. So wurde im Jahr 2017 nur ein einziger Betrugsfall gemeldet, am Strand von Jomtien.