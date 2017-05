PHANG-NGA: Zu Ehren Ihrer Majestät, Königin Sirikit, wurden in der Provinz Phang Nga 20 stillgelegte Lastwagen der Armee im Meer versenkt. Zum einen, damit sich Korallen auf der Oberfläche ansiedeln können, zum anderen, um einen neuen Tauch-Spot zu schaffen.

Die Fahrzeuge sowie die Statue einer Meeresschildkröte, wurden in einem Gebiet auf dem Meeresboden platziert, dessen Korallenbänke während des Tsunami im Jahr 2004 zerstört wurden, informierte der Leiter der Rak Khaolak Foundation Sompong Daopiset in der „Phuket Gazette“ und fügte hinzu, dass in den nächsten Jahren weitere Statuen ins Meer gesetzt werden sollen. „Sie werden die kulturelle Geschichte von Phang Nga erzählen“, so Sompong. Das Unterwasser-Museum soll zu einer der weltweit besten Touristenattraktionen unter Wasser entwickelt werden.