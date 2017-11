Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.17

PHUKET: Mit Beginn der touristischen Hauptsaison erhalten alle Urlauber, die auf der Ferieninsel ein Boot zu einem Ausflug besteigen wollen, aus Sicherheitsgründen ein Armband mit Mikrochip.

Die Armbänder werden an den Anlegern ausgegeben und kosten 20 Baht, sagte Gouverneur Norraphat Plodthong auf einer Pressekonferenz. Im Armband werden der Name des Trägers, Adresse, Telefonnummer, Unterkunft und weitere Details gespeichert. Zudem verfügt das Armband über ein GPS-System, über das bei einem Notfall der Aufenthaltsort des Touristen ausfindig gemacht werden kann. Der Gouverneur rief die Urlauber schon jetzt auf, künftig rechtzeitig zum Pier zu kommen, um vor der Abfahrt ihres Bootes oder ihres Schiffes das Armband mit Mikrochip in Empfang zu nehmen. Noch nicht geklärt ist, ob das Armband nach Gebrauch bei den Touristen als Souvenir verbleiben oder recycelt werden soll, heißt es bei den „Phuket News“.

Weiter hat der Gouverneur verfügt, dass alle Anleger auf Phuket – Rassada, Chalong, Ao Po und Royal Phuket Marina sowie private Piers – auf ihre Sicherheit überprüft werden, zudem Boote und Schiffe auf Rettungswesten und Feuerlöscher sowie Bootsführer auf die von der Marinebehörde vorgegebenen Standards. Auf Überwachungskameras sollen die Gesichter von Urlaubern und Crewmitgliedern festgehalten werden.