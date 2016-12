Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 11.12.16

BANGKOK: Für Ariya Jutanugarn wurden Träume wahr. Die 21-jährige Thai beendete die Tour der Ladies Professional Golf Association (LPGA) als „Spielerin des Jahres“, sie führt die Geldrangliste an und siegte bei der Punktwertung für das mit einer Million US-Dollar ausgeschriebene „Race to GME Globe“.

In ihrem zweiten Profijahr hatte sich Ariya einen Erfolg auf der LPGA-Tour gewünscht. Es wurden fünf Siege. Im Mai überraschte sie die Golfgemeinde, als sie hintereinander drei Turniere für sich entschied: die Yokohama Tire Classic, die Kingsmill Championship und die Volvik Championship. Zum ersten Mal hielt eine thailändische Golfspielerin bei einem LPGA-Turnier den Sieges­pokal in den Händen. Damit nicht genug: Ariya Jutanugarn gewann mit der Women`s British Open ihr erstes Majorturnier und kurz darauf noch die Canadian Pacific Women`s Open. Inzwischen hatte sich „May“, wie ihr Spitzname lautet, hinter Lydia Ko aus Neuseeland in der Weltranglis­te auf den zweiten Rang vorgespielt. Zu Beginn der Saison stand die Thai auf Platz 63.

Beim letzten Turnier dieses Jahres, der CME Group Tour Championship in Naples (Florida), kam es zum Showdown zwischen Lydia Ko und Ariya. Beide hatten Chancen, die letzten drei Auszeichnungen der Tour zu gewinnen. Schluss­endlich belegte die Thai mit 274 Schlägen den geteilten vierten Platz, die Neuseeländerin benötigte 277 Schläge und landete auf Platz 10.

Ariya Jutanugarn holte sich den Titel „Spielerin des Jahres“, wurde mit 2,55 Millionen US-Dollar Geldranglis­tenerste vor Lydia Ko mit 2,49 Millionen Dollar und entschied das „Race to GME Globe“ mit 6.800 Punkten für sich, gefolgt von der Neuseeländerin mit 5.050 Punkten. Damit hatte sich die Thai eine weitere Million Dollar erspielt.

Was erhofft sich „May“ nach dem Erfolgsjahr 2016 für die neue Saison? „Weitere Titel und viel Spaß beim Golfen.“ Und sie möchte Lydia Ko als Weltranglistenerste ablösen. Thailands Golffans können Ariya im Februar 2017 beim Golfturnier Honda LPGA in Pattaya erleben.