PARIS (dpa) - Der Chef des Raketenbauers ArianeGroup wünscht sich einen deutsch-französischen Impuls in der europäischen Raumfahrt-Politik.



«Ich denke, dass man einen politisch neuen Atem schaffen müsste, so wie es in den Vereinigten Staaten oder auch in China einen sehr großen politischen Ehrgeiz gibt», sagte Alain Charmeau der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Es gebe in Europa im Raumfahrtbereich sehr viele Akteure mit jeweils eigenen Vorstellungen.

Die ArianeGroup mit 9.000 Mitarbeitern in Deutschland und Frankreich stellt die europäischen Ariane-Trägerraketen her. Sie entwickelt derzeit das Nachfolgemodell Ariane 6, das 2020 erstmals starten soll. Die Hauptstufe wird in Frankreich gebaut, die Oberstufe in Bremen. Charmeau hofft auf neuen politischen Schub aus Deutschland: «Jetzt wo die deutsche Regierung im Amt ist, muss man wirklich wieder eine deutsche Ambition für den Raumfahrtbereich schaffen», sagte er.

Die Europäische Weltraumorganisation Esa bündelt die Zusammenarbeit ihrer Mitgliedstaaten. Für die Staaten der Europäischen Union ist zudem die EU-Kommission in der Raumfahrtpolitik aktiv, etwa mit dem Satelliten-Navigationssystem Galileo. Hinzu kommen die Aktivitäten der einzelnen Länder.