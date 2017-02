Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.17

KAIRO/DOHA (dpa) - Nach dem Aussetzen des US-Einreiseverbots nehmen arabische Fluggesellschaften Bürger aus den sieben betroffenen islamischen Ländern wieder an Bord. Solange die Passagiere ein gültiges Visum oder eine Greencard besäßen, dürften sie die Reise zu den Zielen in die USA wieder antreten, teilte Qatar Airways am Samstag mit. Auch Egyptair erhielt Quellen in Kairo zufolge ähnliche Anweisungen.

«Nach Anweisungen des US-Zoll- und Grenzschutzes ist es Staatsangehörigen der (...) sieben betroffenen Länder und allen Flüchtlinge mit einem gültigen, nicht abgelaufenen Visum oder einer Aufenthaltsgenehmigung für die USA erlaubt, in die Vereinigten Staaten zu reisen», hieß es auf der Internetseite von Qatar Airways. Quellen am internationalen Flughafen in Kairo berichteten ebenso, dass die Flüge von Egyptair zum Airport in New York wieder für alle Fluggäste mit entsprechenden Unterlagen freigegeben seien.

Ein US-Bundesrichter hatte den von Präsident Donald Trump verfügten Einreisebann für Flüchtlinge und Menschen aus Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen wenige Stunden zuvor gestoppt. Die in Seattle erlassene einstweilige Verfügung gilt laut der Urteilsbegründung landesweit und ab sofort. Die Rechtslage könnte sich aber schnell ändern, da weitere Verfahren in anderen Landesteilen anhängig sind und auch das Weiße Haus umgehend Widerspruch ankündigte.

Die Lufthansa-Gruppe passte ihre Regeln ebenfalls wieder an. «Derzeit sind alle Passagiere mit gültigen Reisedokumenten auf allen Swiss-Flügen in die USA flugberechtigt», teilte die Schweizer Lufthansa-Tochter mit.