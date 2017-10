PEKING: Gebrauchte Sexpuppen aus Plaste und Elaste sind der neueste Fetisch bei Männern in China.



Die App für diesen Markt liefert ein cleverer chinesischer Startup-Unternehmer. „Touch“ heißt die Anwendung, die allerdings zunächst nur als Pilotprojekt in Peking online ist. Per Touch lassen sich für 45 US-Dollar die Modelle „Russian teenager“, „Hong Kong car race cheerleader“, „Korean housewife“, „Greek bikini model“ und „US Wonder Woman“ bestellen, die schon andere Männer zuvor ganz doll liebgehabt haben. „Die unteren Körperteile der Puppen werden für jeden Kunden ausgewechselt“, beruhigt eine Info auf der App jene Puppenspieler, die sich Sorgen um die Hygiene der Plastikdame machen. Damit die Sexpuppen nach Vollzug auch wirklich zurückgeschickt werden, muss ein Pfand von umgerechnet satten 1.000 Euro abgedrückt werden.