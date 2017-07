PHANGNGA: Vor einem Jahr hatte Bangkok Airways bekanntgegeben, einen Flughafen in der Südprovinz Phangnga zu bauen, um den internationalen Flughafen Phuket zu entlasten. Nun melden sich die Anwohner zu Wort.

Sie zeigen sich zunehmend besorgt über die Umweltauswirkungen und den Verlust ihres traditionellen Lebensraumes. Der „Phang Nga-Andaman International Aiport“, so der Arbeitsname des Projekts, soll auf einem 2.000 Rai großen Waldgebiet in Baan Tha Dindaeng entstehen, nahe des Dorfes Lam Kaeng, wo vorwiegend Kokosnusspalmen wachsen. Geplant ist der Bau einer 3.000 Meter langen Start-/ Landebahn.



In der Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung und neue Einkommensquellen, begrüßen viele Einwohner den Bau des Airports, verweisen aber auch auf drohende Schäden an der Natur, so befindet sich in dem Gebiet ein schützenwerter Mangrovenwald.



Weiter wurden Befürchtungen laut, dass die Regierung und Anteilseigner, die betroffenen Menschen, die für Flughafenbau umgesiedelt werden müssten, nicht ausreichend entschädigen werden.