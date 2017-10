Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.17

BANGKOK: Für Freitag plant die Stiftung gegen Fahren unter Alkoholeinfluss gemeinsam mit der Polizei, weiteren Behörden und privaten Organisationen eine Parade unter dem Motto „Loy Krathong – Kampagne gegen Alkohol am Steuer“.

Am kommenden Freitag wird das Lichterfest Loy Krathong gefeiert, und erneut werden sich Motorisierte nach Alkoholgenuss ans Steuer setzen. Im Vorjahr wurden nach Angaben der Stiftung auf den Straßen des Landes zu Loy Krathong 189 Menschen getötet und 19.869 verletzt. Weitere 48 Menschen ertranken. Die Parade beginnt und endet am Honda-Verkehrssicherheitszentrum an der Ramkhamhaeng Soi 127 und führt vorbei am National-Stadion, Universitäts-Campus Ramkhamhaeng sowie an der Rama 9 Road und The Mall.

Stiftungsdirektor Dr. Thaejing Siripanich bedauert, dass Alkohol am Steuer in der Bevölkerung weitgehend akzeptiert wird. Deshalb würden vor allem an Feiertagen und Festen wie Neujahr, Chinesisches Neujahr, Songkran und Loy Krathong die Zahl der durch Alkoholgenuss verursachten Verkehrsunfälle zunehmen. Dr. Thaejing sagte „Daily News“, jedes Jahr stürben auf den Straßen des Königreichs rund 24.000 Menschen, die Zahl der Verletzten erreiche eine Million. Davon würden zehn Prozent dauerhaft behindert sein.