Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.17

Eine Zuschrift zum Artikel „Rally der Solidarität für drei Mordopfer“ (FA25/2016):

Werter Herr Bütler, werter Herr Gruber, bei dieser traurigen Tragödie in Ravensburg überlebte das 5-jährige Mädchen. Bei aller Traurigkeit gehe ich davon aus, dass das Mädchen „Kindergeld“ bzw. jetzt „Vollwaisenrente“ bekommt und dies bis zum 18. bzw. 25. Lebensjahr. Das Mädchen wird bestimmt in Kalasin aufwachsen, so dass es mit der „Vollwaisenrente“ gut über die Runden kommt. Bestimmt werden Sie, werte Herren, diesbezüglich alles in die Wege leiten.

Hans Breitler, Chonburi

