Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 30.09.16

Foto: The Nation

PATTANI: Aufständische haben am Donnerstag im Bezirk Kok Pho eine Frau erschossen und mit zwei Bomben sechs Sicherheitsleute und einen Zivilisten verletzt.

Vier Separatisten kamen auf zwei Motorrädern bei einer Tankstelle vorgefahren und feuerten auf eine Mitarbeiterin. Sie wurde tödlich verletzt. Dann legten die Aufständischen an einem Geschäft in direkter Nähe der Tankstelle zwei kleine Sprengsätze. Ein Verteidigungshelfer feuerte auf die Aufständischen und soll einen verletzt haben. Als wenig später Sicherheitsleute vorfuhren, explodierten die Bomben. Die Polizei alarmierte die Krankenhäuser in der Region, falls ein Mann mit einer Schusswunde zur Behandlung erscheinen sollte.