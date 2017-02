Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.17

BANGKOK/NAKHON SI THAMMARAT: Der nationale Polizeichef General Srivara Rangsipramanakul hat zu den Bomben- und Brandanschlägen am Muttertag des Vorjahres in sieben Provinzen 16 Anklageschriften der Staatsanwaltschaft am Militärgericht in Nakhon Si Thammarat übergeben.

Als mutmaßliche Täter sollen sich zehn Männer vor Gericht verantworten. Einem 21 Jahre alten Thai wird vorgeworfen, am Patong-Strand in Phuket eine Bombe gelegt zu haben, ein weiterer Verdächtiger soll in Trang einen Brandanschlag verübt haben. Beide Männer sind in Haft. Die Polizei glaubt, gegen alle Angeklagten ausreichend Beweise in der Hand zu haben. Acht weitere mutmaßliche Täter sind nach wie vor auf der Flucht und sollen sich in den südlichen Grenzprovinzen aufhalten. General Srivara hat beim Militärgericht zudem Haftbefehle gegen drei weitere Verdächtige beantragt. Sie sollen an vier geplanten Sprengstoffanschlägen am Patong Beach in Phuket beteiligt gewesen sein.

Bei einer Serie von Bomben- und Brandanschlägen zwischen dem 10. und 12. August letzten Jahres wurden in Trang, Hua Hin, Phuket, Surat Thani, Phang-nga, Krabi und Nakhon Si Thammarat vier Menschen getötet und 35 teils schwer verletzt.