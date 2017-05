Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.17

DÜSSELDORF (dpa) - Im Prozess gegen den bekannten Islamistenführer Sven Lau in Deutschland fordert die Anklage sechseinhalb Jahre Haft.

Die Vorwürfe gegen Lau hätten sich «eindrucksvoll bestätigt», sagte ein Vertreter der Bundesanwaltschaft am Mittwoch in seinem Plädoyer am Düsseldorfer Oberlandesgericht (Nordrhein-Westfalen).

Lau sitzt seit 20 Monaten in Untersuchungshaft. Die Ankläger werfen ihm Unterstützung der islamistischen Terrormiliz Jamwa vor. Das Gericht hatte darüber hinausgehend den Hinweis erteilt, dass Lau auch als Terrorist des sogenannten Islamischen Staats verurteilt werden könnte. Lau selbst hatte in dem Prozess hingegen betont, er habe niemandem geholfen, sich in Syrien den Kämpfern anzuschließen: «Die Leute, die überzeugt sind, krieg' ich nicht abgehalten.»

Die Tatvorwürfe reichen ins Jahr 2013 zurück. Laut Anklage hat Lau zwei Salafisten aus Deutschland mit Hilfe eines Schleusers in die Reihen Jamwas gelotst. Außerdem soll Lau der Terrormiliz Nachtsichtgeräte und Geld verschafft haben. Sein Verteidiger hatte die Anklage als «juristischen Blindflug» bezeichnet. Lau gilt auch als Initiator der «Scharia-Polizei» in der deutschen Stadt Wuppertal.

Der Prozess gegen den ehemaligen Feuerwehrmann hatte im September vergangenen Jahres begonnen. Dass die Beweisaufnahme am Mittwoch schon geschlossen werden konnte, kam überraschend. Prozessbeobachter hatten es für möglich gehalten, dass Laus Verteidiger neue Anträge stellt.

In dem Verfahren war unter anderem auch Wegbegleiter Pierre Vogel als Zeuge gehört worden. Vogel und Lau gehören zu den bekanntesten Gesichtern des radikalen Islam in Deutschland. Mehrere frühere Weggefährten und Aussteiger hatten Lau in ihren Aussagen als Dschihad-Rekrutierer belastet.