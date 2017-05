Angriff im Mailänder Hauptbahnhof - Ermittlungen wegen Terrorismus

Erhöhte Sicherheit am am Mailänder Hauptbahnhof . Foto: epa/Daniel Dal Zennaro

MAILAND (dpa) - Ein Mann sticht bei einer Routinekontrolle in Mailand Sicherheitskräfte nieder. Was war sein Motiv?

Nach einem Angriff auf drei Sicherheitskräfte am Mailänder Hauptbahnhof wird gegen den Täter wegen internationalen Terrorismus ermittelt. Sein Facebook-Profil und seine Verbindungen würden untersucht, berichteten italienische Nachrichtenagenturen am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Medien berichteten, es werde geprüft, ob der Mann auf Facebook die Terrormiliz IS gelobt habe. Unklar war jedoch, ob das Profil wirklich von dem Verdächtigen ist.

Der Mann, geboren in Italien und mit einem tunesischen Vater, hatte am Donnerstagabend zwei Messer bei sich und einen Polizisten und zwei Soldaten attackiert, als diese ihn bei einer Routinekontrolle angehalten hatten. Ein Video der Polizei zeigte, wie die Sicherheitskräfte den Mann niederringen konnten.

Der Angreifer wurde nach der Attacke festgenommen. Der Polizist und die Soldaten kamen mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Sie wurden nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Mann wurde wieder entlassen. Der Verdächtige hat nach Angaben der Ermittler wie ein Nomade in einem Auto gelebt.

In der Nähe von Mailand war der Berliner Attentäter Anis Amri im Dezember vergangenen Jahres erschossen worden. Ermittlungen hatten ergeben, dass Amri in Italien kein radikales Netzwerk hatte. Immer wieder weist Italien jedoch mutmaßliche Extremisten aus, die auch Kontakt zu Amri hatten.