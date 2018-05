Der Vorfall soll sich in den frühen Abendstunden am Strand an der Beach Road ereignet haben. Foto: epa/

PATTAYA: Die Geschichte von mehreren Thais, die sich angeblich als Eigentümer des Strandes ausgegeben, Touristen verjagt und einen Inder geschlagen hatten, stimmt nicht, hat Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Krobphet richtig gestellt.

Der Vorfall betraf Thailänder und Inder, die sich kannten, und sie waren nicht Mitglieder einer Mafia-Gruppe. Die Polizei hat die involvierten Personen befragt und erfahren, dass die Schlägerei einem Streit bei der Überweisung von Geldern folgte. Vor dem Vorfall aßen und entspannten sich der 41-jährige Inder G. und sein indischer Freund am Dienstagabend am Strand gegenüber der Soi 8 nahe der Polizeistation.

Ein anderer indischer Staatsangehöriger, S., rief G. an und bat ihn, 3.000 Baht an eine Person in Indien zu überweisen. G. sagte, er habe nur 2.500 Baht. S. bat seinen thailändischen Assistenten G. 500 Baht zu übergeben. Als dieser mit dem Geld ankam, forderte der Thai von G. einen Geldbetrag für seinen Dienst. Das löste einen Streit aus. S. und zwei bis drei thailändische Mitarbeiter erschienen. Der Streit eskalierte zu einer Schlägerei. Händler, die Liegestühle an Touristen vermieten, intervenierten und wollten schlichten. Das habe das Missverständnis verursacht, berichtete Oberst Apichai.

G. hatte sich am Dienstagabend bei der Polizei beschwert, dass er von einer Gruppe thailändischer Männer angegriffen und verletzt worden sei, während er und ein Freund sich am Strand ausruhten. Eine Thai, die den Vorfall beobachtet hatte, vermutete als „Täter“ mehrere Thais, die Liegestühle an Touristen vermieten.