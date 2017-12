Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.17

BANGKOK: Die Bevölkerung der Hauptstadt sollte Jacken und leichte Pullover bereitlegen. Denn es wird kalt.

Meteorologen sagen für die nächsten Tage bis einschließlich 22. Dezember niedrigere Temperaturen voraus. In den Morgenstunden können durchaus 18 bis 19 Grad gemessen werden. Anschließend soll es laut Wanchai Sakudomchai, Generaldirektor des Meteorological Department, wieder wärmer werden. Zum Jahreswechsel wird es dann wieder kälter. Aus China zieht eine Kaltfront nach Thailand und wird in den kommenden Tagen das Wetter im Norden, Nordosten und in Zentralthailand bestimmen. Bevor es an diesem Wochenende kühler wird, kann es noch vereinzelt zu Regenschauern kommen.