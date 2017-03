Amy Yang gewinnt LPGA-Golfturnier

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 01.03.17

PATTAYA: Die Südkoreanerin Amy Yang hat in Pattaya auf dem Old Course des Siam Country Clubs mit 266 Schlägen die Honda LPGA Thailand gewonnen. Mit 22 Schlägen unter Par stellte sie einen neuen Turnierrekord auf.

Auf dem zweiten Platz folgte ihre Landsfrau So Yeon Ryu (271), Dritte wurde Sei Young Kim (273), ebenfalls aus Südkorea. Beste thailändische Spielerin wurde Moriya Jutanugarn (276) auf dem siebten Rang, ihre Schwester Ariya, Weltranglistenzweite, kam auf den geteilten 8. Platz (277). Amy Yang hatte das Pattaya-Turnier bereits im Jahr 2015 gewonnen.